10 октября, 14:43

Происшествия

В Малайзии женщина отрезала пенис любовнику, узнав, что он еще женат

Фото: 123RF/joseh51

В Малайзии 34-летняя женщина отрезала пенис своему возлюбленному, когда узнала, что тот еще не развелся с женой, сообщает World of Buzz.

Как рассказали полицейские, на преступление подозреваемая пошла из ревности. Ее задержали менее чем через два часа после инцидента и изъяли 29-сантиметровый нож, при помощи которого она и нанесла мужчине увечья. Судимостей у подозреваемой нет, тест на наркотики показал отрицательный результат.

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами, но, как отметили врачи, сейчас его состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что американец инсценировал смерть, чтобы сбежать от семьи к любовнице. Он оставил у озера автомобиль, а через некоторое время из воды достали его личные вещи. Позже выяснилось, что мужчина уехал в Грузию, чтобы встретиться там с возлюбленной из Узбекистана.

