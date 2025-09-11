Психолог Сурина: ревность партнера связана с травмой отвержения в детстве

Больше половины россиян признали, что не считают ревность проявлением любви, выяснили аналитики. Однако есть и те, кто приветствует разрушительное чувство в своих отношениях. Почему появляется ревность и как с ней справиться, разбиралась Москва 24.

Ревность "душит"

Очень ревнивыми назвали себя 20% российских женщин и 17% мужчин. При этом никогда не испытывали это чувство 14% мужчин и 10% женщин, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса для знакомств.

Также 42% девушек отметили, что сталкиваются с ревностью со стороны партнера даже без повода, тогда как среди мужчин таких было 36%. При этом взгляды на собственнические чувства у респондентов разнятся. В частности, для 39% представителей сильного пола это подтверждение любви, в то же время каждая третья женщина призналась, что ревность "душит" и трансформируется в гиперконтроль. При этом 24% всех респондентов отметили, что не ревнуют своих партнеров "почти ни к чему".

Чтобы разобраться с проблемой, больше половины опрошенных (53% мужчин и 51% женщин) решают вопрос с помощью прямого разговора. При этом 20% молодых людей в случае ревности пытаются намекнуть на проблему, в то время как 20% женщин уходят в пассивную агрессию. Только 5% признались, что бегут проверять гаджеты партнеров.

Исследование также выявило, что 12% девушек и 9% мужчин приходилось прекращать отношения из-за сильного контроля со стороны партнера.

Последствие травм

Кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина рассказала Москве 24, что с точки зрения психологии ревность – это страх предательства и того, что партнера можно потерять.

"Это боязнь оказаться недостаточно хорошим и недооцененным. Несмотря на то что низкая самооценка может усугублять это чувство, в основе лежит именно боязнь быть брошенным", – отметила специалист.





Ангелина Сурина психолог, НЛП-терапевт "Ревнует, значит любит" – установка, которая уходит корнями в глубоко устоявшийся стереотип, передающийся из поколения в поколение. Нередко считалось, что если человек не ревнует, ему безразличен его партнер. Именно поэтому некоторые специально манипулируют близкими, чтобы вызвать подобное чувство.

Сама потребность в драматическом проявлении любви порой связана с психологическими травмами, в частности с травмой отвержения.

"Если в детстве человек сталкивался с холодностью, предательством, безразличием или условной любовью (например, его любили только тогда, когда он был "хорошим"), он мог научиться привлекать внимание через манипуляции и конфликты", – добавила психолог.

Эксперт отметила, что во взрослой жизни такой человек может бессознательно искать эмоциональные качели и скандалы, потому что спокойная, ровная жизнь не дает ощущения "отклика". Даже негативная реакция партнера служит подтверждением: "Меня замечают – значит меня можно любить". Таким образом, через драму он пытается компенсировать внутренний страх отвержения и подтвердить свою нужность.

"С ревностью можно работать в рамках психотерапии. Это направлено на проработку детских травм и страхов – прежде всего страха предательства и отвержения, а также на повышение самооценки. Главная задача – укрепить у человека внутреннюю позицию принятия себя и уверенности в том, что "со мной все в порядке, меня можно любить, и меня не предадут", – рассказала эксперт.

Терапия помогает перестроить психику, сместив фокус с драматизма к спокойному и уравновешенному восприятию себя и отношений. Именно за этой возможностью создать новые, здоровые модели отношений многие пары и обращаются к специалисту, заключила Сурина.

Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в беседе с Москвой 24 подчеркнула: необходимо помнить, что такое здоровая любовь.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Это про то, что мы учимся любить сначала себя, а потом партнера, и после этого уже делаем выводы. В ином случае мы требуем любви от всех, а сами не можем давать ее другим. Поэтому крайне важно прийти к балансу.

Эксперт добавила, что важно внедрить для себя установки: "Я умею любить", "Я себя люблю и других люблю". После этого вопрос ревности исчезнет, уверена Сулим.

