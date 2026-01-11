Москвичам рекомендовали использовать метро из-за непогоды 12 января

Фото: Москва 24/Анна Селина

Жителям Москвы рекомендуется использовать для поездок городской транспорт из-за непогоды в понедельник, 12 января. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

По данным ЦОДД, в понедельник в течение дня прогнозируют снег. Возможно образование гололедицы.

В связи с этим водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также не стоит совершать резких маневров.

Помимо этого рекомендуется:



не отвлекаться на телефон во время движения;

быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.

Водителям грузовых автомобилей нужно иметь при себе цепи противоскольжения, лопату и буксировочный трос. Важно не перегружать автомобиль и тщательно планировать маршрут.

Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД работают в усиленном режиме.

В воскресенье, 11 января, в отдельных районах Москвы начался сильный снегопад. К среде, 14 января, может выпасть еще до 12 сантиметров снега.

Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 23:00 до 09:00 12 января.

Кроме того, работа столичных аэропортов также может быть скорректирована из-за непогоды. Возможны корректировки в расписании полетов, также не исключены отмены рейсов.