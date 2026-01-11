Форма поиска по сайту

11 января, 14:44

Общество

Сильный снегопад начался в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный снегопад начался в отдельных районах Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"К среде, 14 января, может выпасть еще до 12 сантиметров снега. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия непогоды", – говорится в сообщении.

Специалисты проводят непрерывные работы по погрузке и вывозу снежных валов, а в течение всего дня очищают крыши многоэтажек.

Недавно они приступили к механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл повторяется по мере выпадения осадков.

Вместе с тем Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и гололедицы. Он будет действовать с 23:00 до 09:00 12 января.

Суточный рекорд количества осадков был обновлен в Москве 9 января. За сутки выпало 42% месячной нормы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал прошедший снегопад рекордным за последние 56 лет.

Высота снежного покрова в Москве превысила климатическую норму к утру 11 января. Сугробы достигли 39 сантиметров. При этом, по словам синоптиков, высота снежного покрова за 11-е число изменится мало, а 12 января очередной южный циклон повысит ее на 2–4 сантиметра.

Метель ожидается в Москве

