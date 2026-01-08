Терапевт Чернышова: соевое мясо не стоит есть при проблемах с щитовидкой

Соевое мясо богато высококачественным растительным белком с необходимыми аминокислотами, пищевыми волокнами и витаминами. Врачи рекомендуют употреблять его вегетарианцам и постящимся, однако важно помнить о суточной норме, чтобы не навредить организму. Подробнее – в материале Москвы 24.

Все зависит от дополнительного обогащения

Соевое мясо – это продукт, изготовленный из обезжиренной соевой муки. Он представляет собой концентрат соевого белка с волокнистой структурой. Продукт содержит высококачественный, сопоставимый с животным растительный белок с необходимыми аминокислотами, рассказала Москве 24 врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке В нем содержатся пищевые волокна, необходимые для здорового пищеварения, витамины группы В, кроме В12, но им мясо обогащают некоторые производители, что делает именно его хорошей альтернативой животному.

Помимо этого, в составе есть минералы, кальций, магний, фосфор и железо. Для того, чтобы в организме усваивался последний элемент, врач посоветовала употреблять соевое мясо с продуктами, богатыми витамином С.

"Кроме того, в таком виде мяса в небольшом количестве содержатся углеводы и жиры. Их добавляют, чтобы сделать его более вкусным и похожим на натуральное", – отметила эксперт.



Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Сухое соевое мясо имеет достаточно высокую калорийность (250–300 килокалорий на 100 граммов). Однако она впоследствии снижается, поскольку продукт концентрированный, и после приготовления увеличивается в объеме в 2–3 раза.

В итоге средняя калорийность без добавления жиров получается меньше, чем у некоторых видов животного мяса. Например, в говядине этот показатель достигает значений 250–300, в свинине – 350–400, в курице – 150–200, указала терапевт.

В целом, соевое мясо, обогащенное необходимыми витаминами, является полноценным источником белка и подходит для вегетарианских диет. В нем не содержится холестерин, что полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того, такой продукт за счет присутствия пищевых волокон улучшает перистальтику кишечника и служит пищей для полезных микроорганизмов, указала врач.

Еще такое мясо считается диетическим за счет низкого содержания жира (1%) и высокого содержания белка (52%), объяснила Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Его вполне могут употреблять и мужчины, и женщины, которые хотят контролировать вес. При этом в соевом мясе содержатся кальций, калий, фосфор и железо. 100 граммов мяса в день покрывает суточную норму многих минералов и микроэлементов.

Однако есть ряд ограничений: например, такой продукт нельзя есть сверх нормы. Для женщин – это по 100 граммов в день 3 раза в неделю, а для мужчин по 100 граммов до 7 раз в неделю, рассказала врач.

"Дело в том, что в соевых бобах, из которых изготавливают мясо, много растительных аналогов гормонов, так называемых фитоэстрогенов. Они влияют на функцию щитовидной железы и на репродуктивную функцию", – добавила она.

По словам Чернышовой, с осторожностью нужно есть соевое мясо людям с нарушениями работы щитовидки и с мочекаменной болезнью. Его нельзя употреблять подросткам, беременным и кормящим, а также тем, у кого есть аллергия на сою и компоненты мяса, добавила терапевт.

Как правильно приготовить

Соевое мясо нужно уметь правильно готовить, чтобы оно сохранило все свои полезные свойства – продукт нельзя просто варить. Правильный способ – замачивание в горячей воде с приправами с последующей готовкой привычными способами, рассказала Татьяна Залетова.

Терапевт рекомендовала тушить продукт с овощами с бульоном и различными соусами.

"Соевое мясо отлично впитывает любые вкусы, поэтому можно сделать из него гуляш, азиатские блюда и любые другие", – рассказала специалист.

При желании можно купить готовый к приготовлению продукт. В этом случае этап с замачиванием нужно пропустить. При этом стоит избегать длительного вываривания и обжаривания в большом количестве воды или масла, подытожила эксперт.