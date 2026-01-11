Орбан заявил, что передача 800 млрд евро Украине приведет к гибели Европы

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marton Monus

Передача 800 миллиардов евро Украине приведет к экономической гибели Европы. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

"Украина просит 800 миллиардов евро в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов. Таким образом, в Брюсселе требуют, чтобы Венгрия отказалась от поддержки семей, пенсий, дешевой энергетики, больниц и справедливых налогов, чтобы деньги можно было выложить Украине", – написал Орбан.

По его словам, Венгрия продолжит ставить на первое место свой народ.

Ранее страны Евросоюза договорились предоставить Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

В декабре участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли прийти к общему решению по экспроприации замороженных российских активов. В связи с этим финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро будет осуществляться из бюджета ЕС.