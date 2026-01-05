Трамп заявил, что США вернут деньги из Украины с помощью сделки по минералам

Фото: whitehouse.gov

Американские власти вернут все потраченные на поддержку Украины деньги за счет заключенной с Киевом сделки по минеральным ресурсам. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

"Мы заключили сделку по редкоземельным элементам, и мы получим обратно большую часть этих денег, возможно, все деньги, а может быть, даже больше, чем все деньги", – цитирует американского лидера РИА Новости.

При этом Трамп заверил, что Вашингтону уже удалось вернуть "значительную часть" потраченных средств.

В мае 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о полезных ископаемых. Документ также позволил запустить работу инвестиционного фонда восстановления.

По словам Трампа, подписанное соглашение позволит США получить доступ к украинским полезным ископаемым. Это, по его словам, "сдержит многих злоумышленников подальше от района, где проводятся раскопки".