Трамп подтвердил заключение сделки по полезным ископаемым с Украиной

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед кабмином, заявил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по доступу США к полезным ископаемым Украины. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белого дома.

По словам Трампа, теперь Украина получит преимущество от подписания этого договора ввиду американского присутствия на месте раскопок, что "сдержит многих злоумышленников подальше от района, где проводятся раскопки".

Согласно документу сделки, Украина будет контролировать свои ресурсы и осуществлять в общий инвестиционный фонд с США взнос с новых лицензий и ренты на полезные ископаемые в размере 50%.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент подчеркнул, что Вашингтон готов подписать сделку по ресурсам Украины. Однако Киев пытается внести в нее новые изменения.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву и Вашингтону осталось доработать последние детали и в ближайшие сутки они подпишут соглашение о полезных ископаемых.