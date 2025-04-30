Спецпосланник США Келлог: Украина готова пойти на территориальные уступки

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Украина готова пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, однако не хочет признавать это на юридическом уровне. Об этом в беседе с телеканалом Fox News заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

"Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение", – отметил он.

Кроме того, по словам Келлога, США также готовы частично согласиться на территориальные требования России. При этом спецпосланник главы Белого дома отверг предположение о выходе Штатов из переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине. По его мнению, и Москва, и Киев на данный момент хотят мира.

Вместе с тем он назвал большой уступкой со стороны РФ тот факт, что Москва не имеет претензий на всю территорию Украины. Также американский лидер заявил, что в случае заключения сделки Крым останется российской территорией.

