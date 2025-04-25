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03:25

Политика

Трамп считает большой уступкой то, что РФ не претендует на всю Украину

Фото: 123RF/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал большой уступкой со стороны РФ тот факт, что Москва не имеет претензий на всю территорию Украины. Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме, пишет РИА Новости.

"Прекращение войны. Прекращение захвата всей страны. Довольно большие уступки", – ответил президент США на вопрос о том, какие уступки в рамках диалога по Украине предложила Россия.

Ранее Трамп сообщил, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине. По его мнению, и Москва, и Киев на данный момент хотят мира.

По информации СМИ, США хотят получить от России признание права Украины иметь собственную армию в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Спецпредставитель США Стив Уиткофф намерен поднять этот вопрос во время встречи с Владимиром Путиным.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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