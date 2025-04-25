03:25Политика
Трамп считает большой уступкой то, что РФ не претендует на всю Украину
Фото: 123RF/actionsports
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал большой уступкой со стороны РФ тот факт, что Москва не имеет претензий на всю территорию Украины. Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме, пишет РИА Новости.
"Прекращение войны. Прекращение захвата всей страны. Довольно большие уступки", – ответил президент США на вопрос о том, какие уступки в рамках диалога по Украине предложила Россия.
Ранее Трамп сообщил, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине. По его мнению, и Москва, и Киев на данный момент хотят мира.
По информации СМИ, США хотят получить от России признание права Украины иметь собственную армию в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Спецпредставитель США Стив Уиткофф намерен поднять этот вопрос во время встречи с Владимиром Путиным.
Песков заявил, что развитие отношений России и США идет хорошо