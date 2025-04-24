Трамп заявил, что РФ не мешает заключению соглашения о прекращении огня

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Американский президент Дональд Трамп на встрече с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме заявил, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине.

По его мнению, и Москва, и Киев на данный момент хотят мира. При этом он подчеркнул, что оказывает значительное давление на РФ при обсуждении украинского урегулирования.

Глава Белого дома рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Россией, Украиной и Европой. Он также указал, что следующие несколько дней будут очень важными для переговоров по урегулированию на Украине.

"Мы хотим закончить эту войну. Мы хотим закончить ее быстро", – цитирует американского лидера РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что Украина потеряла много территорий, восстановить контроль над которыми будет трудно. На вопрос журналистов о возможности ужесточения антироссийских санкций Трамп сказал, что хотел бы ответить на это "через неделю". Он планирует посмотреть, получится ли заключить сделку.

Ранее американский президент выразил недовольство массированным ударом РФ по украинским военным объектам. Он призвал Владимира Путина прекратить удары и предложил заключить мирную сделку. Трамп уверен, что российский лидер прислушается к его просьбе об остановке ударов.