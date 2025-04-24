Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию конфликта на Украине

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него есть конкретный срок для достижения мира на Украине, однако не раскрыл точных дат.

"У меня свой дедлайн", – цитирует республиканца ТАСС.

Ранее Трамп пообещал представить дорожную карту по урегулированию украинского конфликта в течение трех дней. В американской прессе также появились сообщения о возможном признании Крыма частью России и отказе от вступления Украины в НАТО в рамках будущего соглашения.

Однако президент Украины Владимир Зеленский указывал, что Киев не примет такой вариант. В ответ на это американская сторона возмутилась такому решению и отказалась участвовать в переговорах по данной теме, которые должны были состояться в Лондоне.