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Киев должен вывести войска из вошедших в состав России регионов Новороссии и Донбасса для достижения мира на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с французским журналом Le Point.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, официальный представитель Кремля подчеркнул, что конфликт завершится только при выполнении этого условия.

Также он напомнил, что указанные территории закреплены в российской конституции как ее неотъемлемые части, несмотря на то что в настоящее время некоторые из них находятся под контролем киевского режима.

"С нашей точки зрения, это ситуация как де-юре, так и де-факто", – пояснил политик.

Вместе с тем Песков уточнил, что решение украинского конфликта будет невозможным без восстановления нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном, добавив, что эти темы являются совершенно разными вопросами.

По его словам, в настоящее время ведется подготовительная работа для организации встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, так как оба хотят достичь конкретных результатов.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера добавил, что Трамп не устанавливал никаких временных рамок для прекращения огня на территории Украины, что Россия тоже считает нецелесообразным, несмотря на то что Путин поддерживает данную инициативу.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее указывал, что Украина не может юридически признать утерянные территории как российские, поскольку это приведет к расколу страны и ее общества.

При этом он признавал, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса. По мнению Зеленского, Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.

В свою очередь, США предложили в рамках урегулирования украинского кризиса признать Крым российской территорией, однако Зеленский не принял такой вариант.

В результате американская сторона возмутилась такому решению и отказалась участвовать в переговорах по данной теме, которые должны были состояться в Лондоне.