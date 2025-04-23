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Соединенные Штаты возмущены отказом Украины принять их предложение о признании Крыма частью российской территории. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновника.

По информации издания, это стало причиной, из-за которой американские дипломаты приняли решение отказаться от участия в переговорах по украинскому конфликту в Лондоне.

Также американцы недовольны тем, что руководство Украины предпочитает "сначала обсуждать полное прекращение огня, а все остальное – потом".

США и другие союзники киевского режима планировали утвердить план полного прекращения огня на Украине в Лондоне. СМИ писали, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф мог поднять вопрос официального признания Крыма российским регионом со стороны США.

Однако президент Украины Владимир Зеленский указывал, что Киев не примет такой вариант. В ответ на это госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон.