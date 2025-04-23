WP: США упразднили группу по сбору данных о "преступлениях РФ" на Украине

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Американские власти упразднили межведомственную группу по сбору данных о якобы преступлениях России в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Белый дом принял решение упразднить в целом саму группу по сбору информации, а также должность ее координатора. Отмечается, что данный пост был учрежден конгрессом США при поддержке и демократов, и республиканцев.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что военного решения на Украине нет. В ведомстве отметили, что результаты встречи спецпосланника США Кита Келлога по Украине в Лондоне 23 апреля покажут, какие есть перспективы урегулирования.

По данным зарубежных СМИ, администрация США оказывает давление на украинское руководство для того, чтобы Киев принял план мирного урегулирования конфликта, который продвигает Вашингтон.