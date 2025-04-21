Патрушев заявил о необходимости восстановить доверие между РФ и США

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Восстановить доверие между Россией и США можно и нужно. Такое заявление в интервью "Коммерсанту" сделал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он считает, что РФ и США как великие державы исторически несут особую ответственность за судьбы мира. По его словам, опыт прошлых десятилетий или даже столетий показал, что в наиболее кризисные моменты этим странам всегда удавалось преодолеть разногласия.

Патрушев уточнил, что некоторые значимые эпизоды российско-американской истории нужно заново изучить и увековечить. В качестве примера он привел Североамериканскую экспедицию российского флота в 1863 году, когда в Соединенных Штатах уже больше двух лет шла гражданская война и нарастала угроза территориального распада государства.

Председатель Морской коллегии отметил, что РФ была чуть ли не единственной державой, которая поддержала США в тот момент.

"Русских моряков принимали в Белом доме, устраивали парады в их честь, а американский морской министр в своем дневнике записал: "Господи, благослови русских", – добавил Патрушев.

При этом официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс ранее указывала, что восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном произойдет только после урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, США допустили налаживание экономического партнерства с РФ после прекращения огня на Украине.