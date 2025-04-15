Белый дом допустил налаживание экономического партнерства с Россией

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Соединенные Штаты допускают налаживание экономического партнерства с Россией после того, как будет прекращен огонь на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее мнению, у России есть стимул прекратить конфликт и это может быть экономическое партнерство с США.

"Но сначала мы хотим увидеть прекращение огня", – заявила Ливитт, добавив, что американский лидер Дональд Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф "ясно дали это понять".

Также Ливитт в ходе брифинга прокомментировала итоги встречи Уиткоффа и Владимира Путина в Санкт-Петербурге 11 апреля. По ее словам, это был продуктивный разговор, Уиткофф и Трамп верят, что Москва хочет завершения конфликта на Украине. При этом она призналась, что не хочет предвосхищать результаты данных переговоров.

Между тем у Трампа нет планов посещать Украину по приглашению лидера страны Владимира Зеленского, заявила Ливитт.

"Я не говорила с президентом (США, Трампом. – Прим. ред.) об этом, о том, видел ли он предложение Зеленского. Уверена, что видел", – сказала она.

Ранее Уиткофф заявил, что новый формат партнерства РФ и США может установиться через развитие коммерческих связей между странами.

Он подчеркнул, что взаимовыгодные коммерческие проекты могут стать импульсом для развития российско-американских отношений. Кроме того, они дадут прочную основу для установления стабильности в регионе.

