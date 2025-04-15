Уиткофф назвал коммерцию ключом к новым отношениям РФ и США

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Новый формат партнерства РФ и США может установиться через развитие коммерческих связей между странами, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Его слова, ссылаясь на интервью телеканалу Fox News, приводит Life.ru.

Он подчеркнул, что взаимовыгодные коммерческие проекты могут стать импульсом для развития российско-американских отношений. Кроме того, они дадут прочную основу для установления стабильности в регионе.

"Партнерства ведут к стабильности", – высказался Уиткофф в контексте украинского урегулирования.

Он напомнил, что обсуждения по кризису на Украине выходят за рамки "пяти территорий" и включают гарантии безопасности, а также отказ от планов Киева по вступлению в НАТО.

В марте РФ и США начали дискуссии по совместным проектам разработки редкоземельных металлов в России. Кроме того, Москва и Вашингтон обсуждали проекты в Арктике, климатические вопросы и восстановление авиасообщения между странами. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда.

