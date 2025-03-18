Глава РФПИ Дмитриев: Россия обсуждает с США сотрудничество от космоса до экологии

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Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США обсуждают сотрудничество в разных направлениях, от космоса до экологии. Об этом сообщает ТАСС.

Глава РФПИ отметил, что политические темы обсуждения между странами в настоящий момент более приоритетны и они стоят "во главе угла". В то же время государствами рассматриваются различные аспекты экономики, где возможно установление диалога – от Арктики до обсуждения климатических вопросов и других областей. Однако говорить о конкретных проектах пока преждевременно.

"Экономический диалог идет, но он не находится сейчас в формате конкретных сиюминутных проектов. Он находится в формате различных сфер, где мы могли бы быть полезны друг другу, эффективны", – добавил Дмитриев.

По его словам, после решения экономических вопросов Россия и США займутся экономическими темами, чтобы страны могли и дальше продолжать эффективное сотрудничество, которое, отметил руководитель РФПИ, было нарушено предыдущей администрацией президента США.

Дмитриев также обратил внимание, что в СМИ появляются необоснованные предположения о взаимодействии между двумя государствами и вопросах экономического сотрудничества. Он заявил, что эти действия направлены на то, чтобы создать препятствия для конструктивного диалога между сторонами.

Ожидается, что 18 марта в районе 16:00–18:00 по московскому времени состоится телефонный разговор Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, на котором лидеры стран обсудят нормализацию российско-американских отношений, а также урегулирование ситуации на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия и США могут быстро восстановить отношения, если этого захотят президенты. Пресс-секретарь главы России отметил, что восстановление сотрудничества компаний РФ и США является долгосрочной перспективой.