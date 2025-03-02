Песков: РФ и США могут быстро восстановить отношения, если этого захотят их лидеры

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Россия и США могут быстро восстановить отношения, если этого захотят Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале.

"Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения. Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений", – заметил пресс-секретарь российского президента.

Также, по словам представителя Кремля, восстановление сотрудничества компаний РФ и США является долгосрочной перспективой. Песков напомнил, что представители администрации Трампа уже обозначали важность урегулирования украинского кризиса прежде, чем страны начнут решать экономические вопросы.

"Новая администрация (США. – Прим. ред.) стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, это во многом совпадает с нашим видением", – заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее Путин заявил, что первые контакты с администрацией США вселяют определенные надежды. Глава государства подчеркнул, что Россия и США готовы налаживать сотрудничество. По его словам, нынешние партнеры в Штатах демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи, отказываясь от стереотипов.