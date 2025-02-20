Песков заявил, что конкретики по украинскому урегулированию пока мало

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Меры для мирного урегулирования украинского конфликта принимаются, но конкретики пока мало. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Кремль согласен с новой американской администрацией в том, что урегулирование должно идти предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров. Подход США к необходимости наладить мир на Украине импонирует России, отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, администрация бывшего американского президента Джо Байдена хотела войны на Украине и тратила на это деньги американцев. Она не заявляла никаких целей об инициировании мирного процесса, подчеркнул Песков.

Кроме того, Кремль заметил разногласия между представителями Украины и действующей администрацией США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что у России есть "козыри" в вопросе урегулирования украинского конфликта. При этом российская сторона стремится к его завершению.

Он также раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского, указав на то, что тот мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах". Трамп обратил внимание на низкий рейтинг Зеленского на Украине (4%) и обвинил в отсутствии бухгалтерии по тратам американской помощи.