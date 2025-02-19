Белый дом заявил, что Трамп не будет терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского

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Президент США Дональд Трамп не собирается терпеть обострение риторики со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Вашингтон остался разочарован тем, что Киев начал сопротивляться выдвинутым ему инициативам в области экономики.

Уолц обратил внимание на то, что Европа оказывает помощь киевскому режиму в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных активов РФ. В связи с этим он заявил, что американские власти тоже имеют право получить обратно свои деньги, которые были вложены в Украину.

"Эпоха бесконечной разрушительной войны со смертью и разрушением с каждой стороны, которая стоит миллиарды, которая стоит сотни тысяч, если не миллионы жизней, эта эпоха завершена", – отметил Уолц.

Помощник американского лидера по нацбезопасности оценил перспективы достижения мира на Украине как хорошие. Однако, по его мнению, успех будет зависеть от готовности сторон выполнять обязательства. Он отметил, что США активно работают над этим, указав на то, что встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде стала важным шагом в этом направлении.

На данный момент, как отмечает Уолц, стороны формируют технические команды для более детального обсуждения инициатив по урегулированию конфликта на Украине, которое, по его мнению, невозможно без вовлеченности всех сторон.

"Невозможно посадить все стороны за стол переговоров, если не вести диалог с каждой из них отдельно. Именно этим мы сейчас и занимаемся, это абсолютно логичный процесс", – объяснил политик.

Помощник президента США по нацбезопасности призвал европейские страны взять ответственность и внести вклад не только в собственную оборону, но и в безопасность Украины, так как украинский конфликт затрагивает и их интересы.

Уолц отметил, что благодаря усилиям Трампа Европа уже начала предлагать Киеву гарантии безопасности и увеличивать поддержку. В качестве примера он упомянул грядущий визит президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтон на следующей неделе, указав его важность для обсуждения данных вопросов.

Трамп ранее намекал, что Вашингтон может потребовать вернуть все выделенные на Украину деньги, так как, по его мнению, эта страна может в будущем стать Россией. По подсчетам президента США, американские власти вложили в Украину от 300 до 350 миллиардов долларов.

Глава Белого дома предложил украинской стороне заключить сделку по редкоземельным металлам в эквиваленте на около 500 миллиардов долларов. Однако Зеленский отказался от этого, так как, по его словам, Штаты якобы не дали никаких гарантий безопасности, транслировали слова украинского президента СМИ.

В Вашингтоне охарактеризовали поступок Зеленского как недальновидный. Спустя время Трамп обвинил украинского лидера в том, что он не знает о судьбе и половины денег, выделенных на помощь Киеву.

Зеленский в ответ на это назвал требование Трампа вернуть 500 миллиардов долларов несерьезным разговором. По его мнению, у Киева и Вашингтона абсолютно разные цифры. Он признался, что конфликт стоил Украине около 320 миллиардов долларов, из которых 120 миллиардов долларов потратил сам Киев, а еще 200 миллиардов долларов – США и Евросоюз.

