Американист Блохин назвал главную причину критики Трампа в адрес Зеленского

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Украины Владимира Зеленского, так как позиция последнего стала проблемой для нормализации российско-американских отношений. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Ранее Трамп обрушился с жесткой критикой на Зеленского после переговоров РФ и США в Саудовской Аравии 18 февраля. Среди прочего глава Белого дома отметил, что президент Украины мог давно попытаться решить конфликт, а не выпрашивать участие в переговорах. Также Трамп заявил о низком рейтинге Зеленского на Украине (4%) и обвинил в отсутствии бухгалтерии по тратам американской помощи.

По мнению Блохина, столь резкий тон президента США связан с тем, что глава Украины мешает ему достичь поставленных целей.

"Сейчас позиция Зеленского и Украины является проблемой для нормализации российско-американских отношений. Плюс это проблема для мирного урегулирования и послевоенного устройства Украины", – предположил эксперт.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Зеленскому мир в своей стране не нужен. Он человек войны и должен существовать в условиях военного конфликта. Поэтому его позиция и его любимых европейских доноров является проблемой для Трампа.

Блохин убежден, что последствия высказываний Трампа будут видны в будущем переговорном процессе.

"Скорее всего, США либо максимально сократят поддержку Украины, либо откажутся от нее. Им нужно выйти из этого конфликта и заняться другими приоритетами", – отметил американист.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Что касается реакции Зеленского на заявления Трампа, то тут возможны два варианта – либо истеричная, либо он попытается этого не заметить.

В целом же политолог отметил, что "все самое отвратительное у Трампа связано с Украиной". Как аргумент Блохин привел объявленный демократами и в итоге провалившийся импичмент во время первого срока президента США, который стал результатом его разговора с Зеленским в июле 2019-го. Тогда, по данным СМИ, Трамп якобы пообещал украинскому лидеру возобновление военной помощи в обмен на содействие в получении компромата на Джо Байдена перед выборами 2020 года.

Ранее бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск поддержал критику в адрес Зеленского за нежелание урегулировать конфликт. В частности, он оставил одобрительный комментарий под публикацией одного из пользователей соцсети X, где говорилось, что Зеленский "хочет войны и власти".

