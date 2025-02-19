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Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск поддержал критику в адрес украинского президента Владимира Зеленского, который не хочет урегулировать конфликт. Об этом сообщает газета "Известия".

Маск оставил комментарий в соцсети X виде эмодзи с изображением 100% под публикацией одного из пользователей, в которой отмечалось, что глава Украины "не хочет мира, он хочет войны и власти".

Кроме того, Маск указал на информацию о том, что Зеленский неоднократно уклонялся от повесток. RT подчеркнуло, что предприниматель разместил два восклицательных знака в ответ на публикацию ирландского журналиста Чея Боуза по поводу данного факта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о некомпетентности Зеленского. Он подчеркнул, что глава Украины мог давно попытаться решить конфликт, начав переговоры с Россией. Но в действительности Киев даже на пытался начать диалог, тогда как даже "посредственные переговорщики" могли бы легко решить проблему без территориальных потерь, сказал президент США.

Между тем Зеленский считает, что ни один участник конфликта не сможет победить в зоне боевых действий с помощью оружия. Украинский лидер призвал завершить конфликт с помощью дипломатии. По мнению Зеленского, только переговоры позволят достичь "справедливого мира".

