Трамп заявил о некомпетентности Зеленского

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Президент США Дональд Трамп заявил о некомпетентности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал Fox News.

Трамп подчеркнул, что Зеленский мог давно попытаться решить конфликт, начав переговоры с Москвой. Но в действительности Киев даже на пытался начать диалог, тогда как даже "посредственные переговорщики" могли бы легко решить проблему без территориальных потерь для Украины, сказал президент США.

В это же время американский лидер обвинил власти Украины в том, что они позволили продолжаться конфликту, а также назвал "нелепыми" заявления Зеленского.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. Стороны договорились не только обсудить подготовку встречи Трампа и Владимира Путина, но и создать переговорные группы для урегулирования украинского кризиса.

Президент США оценил итоги встречи как положительные, подчеркнув, что стал гораздо увереннее в возможности достижения соглашения по завершению конфликта. В Белом доме, в свою очередь, назвали прошедшие переговоры как первый, но "монументальный" шаг к достижению мира на Украине.

