Белый дом: переговоры РФ и США стали первым, но "монументальным шагом" к миру на Украине

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Переговоры РФ и США стали первым, но "монументальным шагом" к достижению мира на Украине. Такой комментарий сделала в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт по итогам встреч российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

Ливитт добавила, что администрация США до сих пор находится на связи с властями Украины и с союзниками в Европе для того, чтобы услышать мнение всех сторон.

"Для согласования сделки и решения проблемы необходимо говорить с обеими сторонами конфликта", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. Россию представляли помощник российского лидера Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Штаты, в свою очередь, направили на встречу госсекретаря США Марко Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Стороны пришли к выводу, что им необходимо приступить к формированию переговорных групп, которые позволят достичь мира на Украине, а также поспособствовать оперативному назначению послов в РФ и США.

Ушаков сообщил, что США уже назначили спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога своим представителем в переговорную группу по урегулированию украинского конфликта. Россия же объявит своего спецпредставителя в скором времени. Пока неизвестно, кто им станет.

При этом отдельные команды переговорщиков двух стран начнут контакты по Украине в свое время, добавил Ушаков.

