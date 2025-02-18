Ушаков заявил, что переговоры РФ и США прошли неплохо

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Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире Первого канала заявил, что переговоры с представителями США в Эр-Рияде прошли неплохо.

По его словам, в данный момент нет конкретной даты встречи Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Кроме того, перед такими контактами нужна плотная работа, уточнил он.

Пока трудно сказать о сближении России и США, но разговор об этом был. Страны также договорились учитывать интересы друг друга, подчеркнул Ушаков.

Он отметил, что отдельные команды переговорщиков двух стран начнут контакты по Украине в свое время. По его словам, Россия и США обсуждали и изложили свои принципиальные подходы.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном начались в Саудовской Аравии 18 февраля. В состав российской делегации вошли Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, в состав американской – госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В ходе переговоров планировалось обсудить восстановление отношений между двумя государствами, организацию переговоров Путина и Трампа, а также запуск процесса урегулирования украинского конфликта.