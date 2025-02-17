Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля

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Госсекретарь США Марко Рубио, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планируют встретиться с российской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля. Об этом сообщил журналист газеты Washington Post в соцсети X со ссылкой на заявление представителя Госдепа Тэмми Брюса.

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков уже вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США, о чем заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча будет посвящена подготовке к возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор, во время которого они обсудили конфликт на Украине и многое другое. После Трамп сообщил, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

