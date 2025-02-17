Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля

17 февраля, 14:20Политика
Фото: Pool Photo via AP/Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Марко Рубио, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планируют встретиться с российской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля. Об этом сообщил журналист газеты Washington Post в соцсети X со ссылкой на заявление представителя Госдепа Тэмми Брюса.
Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков уже вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США, о чем заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча будет посвящена подготовке к возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, а также восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор, во время которого они обсудили конфликт на Украине и многое другое. После Трамп сообщил, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.
Представители России и США проведут переговоры в Саудовской Аравии 18 февраля