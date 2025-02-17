Лавров: итоги переговоров в Эр-Рияде доложат Путину и Трампу

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Россия будет принимать решение о своих дальнейших шагах после переговоров с делегацией США в Саудовской Аравии. Об итогах встречи доложат Владимиру Путину и американскому президенту Дональду Трампу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Сербии Марко Джуричем.

Он также обратил внимание, что российская делегация намерена выслушать своих собеседников. При этом, подчеркнул Лавров, Россия будет готова отреагировать на их предложения.

"Президенты Путин и Трамп, когда они общались по телефону, договорились о необходимости оставить позади абсолютно ненормальный период в отношении двух великих держав, когда они, по сути дела, не общались, кроме как по отдельным техническим и гуманитарным вопросам. И президенты договорились, что нужно диалог возобновлять по всем вопросам, которые так или иначе могут быть урегулированы при участии России и Соединенных Штатов", – напомнил Лавров.

Министр отметил, что США могут оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине, поскольку играли в нем главную роль с самого начала. Однако пока, по словам Лаврова, остается неясным, кто от администрации Трампа будет уполномочен выступать на украинском направлении.

"Они тоже говорят о компромиссах, это все больше похоже на научный диспут", – указал глава МИД России.

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Лавров и помощник президента Юрий Ушаков вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Они вошли в делегацию по поручению Путина.

Встреча представителей двух государств будет посвящена, в частности, подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию, а также восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.

При этом Трамп утверждал, что украинский президент Владимир Зеленский будет вовлечен в переговоры по разрешению конфликта.

