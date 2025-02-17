Трамп сообщил, что Зеленский будет вовлечен в переговоры по Украине

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет вовлечен в переговоры по урегулированию конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Трампа.

Глава Белого дома добавил, что Москва хочет переговоров, в противном случае это была бы большая проблема для США. Кроме того, Владимир Путин желает разрешить конфликт быстро, как и сам Зеленский, отметил Трамп.

Президент США также назвал Россию сильной страной, которая победила Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта.

По данным СМИ, администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет прекратить огонь на Украине к Пасхе, которая будет отмечаться католиками и православными в один и тот же день – 20 апреля.

Журналисты заявляли, что переговоры официальных делегаций РФ и США по урегулированию украинского конфликта должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Вместе с тем, по информации СМИ, на эти переговоры не была приглашена украинская сторона.