"Коммерсант": переговоры РФ и США по Украине пройдут в Саудовской Аравии 18 февраля

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Переговоры официальных делегаций РФ и США по урегулированию украинского конфликта должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

С американской стороны в обсуждениях примет участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что американская делегация направится 16 февраля в Саудовскую Аравию на переговоры с российской стороной. Несмотря на отсутствие украинской стороны на переговорах, в Белом доме не согласны с той позицией, что Киев не участвует в диалоге.

Украинская делегация уже прилетела в Саудовскую Аравию для подготовки визита украинского лидера Владимира Зеленского. Правительственная делегация встретилась с почти сотней местных предпринимателей и обсудила с ними различные инициативы.

Вместе с тем, по данным СМИ, Киев не был приглашен на предстоящие переговоры США и России. Украинская сторона даже не была информирована о них. Помимо этого, в Вашингтоне не было никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.

По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа хочет прекратить огонь на Украине к Пасхе, которая будет отмечаться католиками и православными в один и тот же день – 20 апреля.