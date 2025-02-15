Fox News: Киев не приглашен на переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

15 февраля, 23:26Политика
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Украина не приглашена на предстоящие переговоры США и России в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.
Как рассказала журналист издания, украинская сторона не была информирована о предстоящих переговорах.
Между тем газета Politico сообщила, что высокопоставленные чиновники США уже отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры по Украине в ближайшие дни. При этом, отмечают источники, нет никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.
Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться уже до конца февраля, сообщили ранее СМИ. Официальные лица обеих стран проведут на следующей неделе переговоры в Саудовской Аравии.
Как ожидают журналисты, в состав переговорной группы по Украине от России могут войти помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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