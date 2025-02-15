Bloomberg: встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля

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Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, на которой будет обсуждаться завершение украинского конфликта, может состояться до конца февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждает агентство, официальные лица обеих стран проведут на следующей неделе переговоры в Саудовской Аравии. Они будут посвящены подготовке к возможной встрече президентов.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным вечером 12 февраля. Их переговоры длились 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

Как писали СМИ, в состав переговорной группы по Украине от России могут войти помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.