Делегация США 16 февраля вылетит в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ

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Американская делегация направится 16 февраля в Саудовскую Аравию на переговоры с российской стороной. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

Уиткофф отправится в Саудовскую Аравию вместе с помощником американского лидера по нацбезопасности Майком Уолтцом.

"По указанию президента мы примем участие во встречах и, надеюсь, мы добьемся серьезного прогресса в том, что касается России и Украины", – добавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку.

При этом, по его словам, несмотря на отсутствие украинской стороны на переговорах в Саудовской Аравии, он не согласен с той позицией, что Киев не участвует в переговорах. Как он утверждает, Украина является частью переговоров. Например, Уиткофф напомнил, как президент США Дональд Трамп звонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку также ответил на вопрос о том, ожидает ли американская сторона территориальных уступок с украинской стороны.

"Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться", – заключил Уиткофф.

Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным вечером 12 февраля. Их переговоры длились 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Она может состояться уже до конца февраля, сообщили западные СМИ.

Как писали СМИ, в состав переговорной группы по Украине от России могут войти помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

