16 февраля, 19:30Политика
Делегация США 16 февраля вылетит в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ
Фото: kremlin.ru
Американская делегация направится 16 февраля в Саудовскую Аравию на переговоры с российской стороной. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.
Уиткофф отправится в Саудовскую Аравию вместе с помощником американского лидера по нацбезопасности Майком Уолтцом.
"По указанию президента мы примем участие во встречах и, надеюсь, мы добьемся серьезного прогресса в том, что касается России и Украины", – добавил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку.
При этом, по его словам, несмотря на отсутствие украинской стороны на переговорах в Саудовской Аравии, он не согласен с той позицией, что Киев не участвует в переговорах. Как он утверждает, Украина является частью переговоров. Например, Уиткофф напомнил, как президент США Дональд Трамп звонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку также ответил на вопрос о том, ожидает ли американская сторона территориальных уступок с украинской стороны.
"Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться", – заключил Уиткофф.
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным вечером 12 февраля. Их переговоры длились 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил Зеленскому.
После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Она может состояться уже до конца февраля, сообщили западные СМИ.
Как писали СМИ, в состав переговорной группы по Украине от России могут войти помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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