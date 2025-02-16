Песков заявил, что Россия и США теперь будут говорить "о мире, а не войне"

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Состоявшийся разговор Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа означает, что РФ и США теперь будут говорить "о мире, а не о войне". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Судя по заявлениям президента Трампа: решаем проблемы через диалог, никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше", – отметил пресс-секретарь российского президента, напомнив, что с прошлой администрацией США у России не было никакого диалога.

Кроме того, Песков подчеркнул, что первая встреча лидеров России и Соединенных Штатов в нынешних обстоятельствах будет иметь "особое значение".

Ранее Песков рассказал, что тон телефонного разговора Путина и Трампа был конструктивным, рабочим и доброжелательным. Представитель Кремля также отметил, что беседа носила такой характер с обеих сторон.

Он напомнил, что во время разговора, который состоялся 12 февраля, лидеры государств согласились о решении сложных проблем посредством мирных переговоров.