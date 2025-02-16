Госсекретарь США Рубио: для переговоров США и РФ должны обеспечить работу посольств

Фото: depositphotos/denisismagilov

Соединенным Штатам и России для ведения переговоров по урегулированию украинского конфликта необходимо обеспечить нормальную работу посольств в Москве и Вашингтоне, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"На самом элементарном уровне, если у нас действительно есть возможность добиваться мира путем взаимодействия с россиянами, нам необходимо иметь функционирующие посольства в Москве и в Вашингтоне", – приводит слова Рубио телеканал CBS.

Госсекретарь США также отметил, что данным вопрос будут заниматься министры иностранных дел "в обычном порядке".

Ранее по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Лавров и Рубио условились работать вместе над восстановлением диалога двух стран, а также в ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств.