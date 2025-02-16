Bloomberg: администрация Трампа хочет прекратить огонь на Украине до 20 апреля

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Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет прекратить огонь на Украине к Пасхе, которая будет отмечаться католиками и православными в один и тот же день – 20 апреля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сразу несколько чиновников, которые знакомы с ходом подготовки переговоров по конфликту на Украине в Саудовской Аравии, назвали озвученные Трампом сроки "амбициозными и потенциально нереалистичными". Так, один из источников в разговоре с изданием заявил, что наиболее вероятным сроком для этого процесса станет конец года.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным вечером 12 февраля. Их переговоры длились 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Она может состояться уже до конца февраля, сообщили западные СМИ.

Американская делегация направится 16 февраля в Саудовскую Аравию на переговоры с российской стороной, уточнил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Как писали СМИ, в состав переговорной группы по Украине от России могут войти помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

