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Информационный фон Мюнхенской конференции по безопасности в этом году был чересчур перегруженным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он объяснил, что это произошло из-за критического объема конфликтного потенциала.

"Думается, что на основании каких-то заявлений делать далеко идущие выводы преждевременно. Но мы все заявления фиксируем", – отметил Песков.

В частности, в ходе конференции выступал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он обрушился с критикой на страны Европы, обвинив государства в цензуре и отсутствии демократии. Президент Штатов Дональд Трамп назвал эту речь блестящей.

На закрытии мероприятия председатель конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Он подчеркнул, что после выступления Вэнса "общая ценностная база" Европы и США может уже не быть настолько единой.

Глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что прозвучавшие в Мюнхене заявления некоторых лидеров стран Европы были агрессивными. По его словам, некоторые силы пытаются переписать историю и повлиять на ситуацию в мире, пытаясь стать гегемоном на международной арене.

