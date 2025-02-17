Председатель Мюнхенской конференции Хойсген расплакался в ходе выступления

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать слез во время своего выступления на закрытии мероприятия. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на трансляцию выступления.

Во время своей речи Хойсген заявил, что конференция изначально задумывалась как трансатлантическая.

"После выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса в пятницу (14 февраля. – Прим. ред.) нам следует с опасением относиться к тому, что наша общая ценностная база может уже не быть такой единой", – добавил он.

Хойсген также выразил благодарность европейским лидерам за их реакцию на слова Вэнса.

Президент США Дональд Трамп назвал блестящей речь Джей Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал европейские страны за цензуру и отсутствие демократии.

Американский лидер также обратил внимание, что Вэнс в своей речи указал на проблему с иммиграцией в странах Европы. Трамп подтвердил слова Вэнса, заявив о росте преступности в ЕС.