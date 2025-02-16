Axios: заявления Трампа «задушили» Европу

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Заявления американского президента Дональда Трампа "задушили и унизили" Европу, передает портал Axios.

"Президент Трамп ошеломил, задушил и унизил Европу, оставив ближайшего континентального союзника Америки в замешательстве и оцепенении", – говорится в публикации.

Речь идет, в том числе, о решении главы Белого дома вести прямые мирные переговоры с Москвой без участия Киева и ЕС, а также о его планах ввести пошлины.

Помимо этого, издание обращает внимание на выступления министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета и вице-президента Джей Ди Вэнса.

"Европейские лидеры готовились к возвращению Трампа уже больше года. И все же, как и демократы (в США. – Прим. ред.), парализованные хаосом внутри страны, они не ожидали, что последние три дня станут их худшими кошмарами", – отмечает издание.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европа "проглотит с ненавистью" критику Вэнса, которую он озвучил в ходе конференции в Мюнхене. По его словам, современная Европа, время которой "безвозвратно ушло", является довольной слабой и малопривлекательной.