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16 февраля, 05:58

Политика

Министры иностранных дел ЕС проведут экстренную встречу 16 февраля

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Министры иностранных дел Евросоюза организуют экстренную встречу утром 16 февраля. Об этом сообщается на сайте МИД Греции.

Отмечается, что встреча пройдет в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Повестка собрания при этом не указывается.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон может провести встречу глав европейских стран по Украине 16 февраля. По словам министра, необходимо "дать ответ" на тактику президента США Дональда Трампа по Украине.

Зарубежные СМИ писали, что несколько европейских стран тайно занимаются разработкой плана по отправке войск на Украину на фоне позиции Трампа относительно урегулирования конфликта. Во главе данного плана стоят власти Британии и Франции.

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