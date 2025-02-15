Глава МИД Польши Сикорский: Макрон проведет встречу глав европейских стран по Украине

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Президент Франции Эмманюэль Макрон может провести встречу глав европейских стран по Украине 16 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, необходимо "дать ответ" на тактику президента США Дональда Трампа по Украине.

"Я рад, что президент Макрон пригласил на завтра (16 февраля. – Прим. ред.) наших лидеров в Париж. Я ожидаю, что они рассмотрят это со всей серьезностью", – приводит ТАСС слова дипломата.

При этом Сикорский также опубликовал слова о встрече в соцсети X, однако впоследствии публикация исчезла.

Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным вечером 12 февраля. Их переговоры длились 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными".

В свою очередь, глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что исключение стран Евросоюза из потенциальных переговоров по Украине может стать поворотным моментом в отношениях Европы с США.

По его мнению, от этого выбора зависит, будет ли Европа жить в мире или в условиях кризиса.