Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц назвал неприемлемыми переговоры без Киева и ЕС

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Переговоры по Украине между Россией и США без участия самого Киева и Европы неприемлемы. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц.

По его словам, необходимо поставить Украину в сильную позицию.

"Как только они начнут переговоры, они должны сидеть за столом в качестве ключевой стороны, а мы, как европейцы, должны их сильно поддерживать", – цитирует РИА Новости Мерца.

Кандидат в канцлеры также прокомментировал слова вице-президента США Джей-Ди Вэнса о выборах в Германии. Мерц отметил, что в Европе уважают президентские и парламентские выборы в США, а также ожидают от Вашингтона того же в ответ.

Ранее Мерц заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным и обсудить с ним Украину. При этом, по его словам, на должности канцлера он будет следовать стратегии сдерживания России.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным вечером 12 февраля. Их переговоры длились 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта.