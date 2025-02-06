Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о готовности к диалогу с Путиным

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Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным и обсудить с ним Украину.

"Если я буду говорить по телефону с Путиным, то только в том случае, если у нас будет шанс приблизиться к мирному решению", – рассказал он в беседе с Deutschlandfunk.

Мерц отметил, что на должности канцлера будет следовать стратегии сдерживания России. В случае своей победы он намерен уделять первостепенное внимание увеличению объемов военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также Мерц посоветовал Европе создать единый комплекс вооружений.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала западные страны исходить из того, как сделать так, чтобы "Россия не победила в конфликте". Она отметила, что страны НАТО должны так оказывать Украине военную помощь, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации.