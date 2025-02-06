Глава МО Франции заявил о прибытии первых Mirage 2000 с пилотами ВСУ на Украину

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Французские истребители Mirage 2000 с пилотами ВСУ доставлены на Украину. Об этом в социальной сети X сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

"6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые самолеты сегодня доставлены на Украину", – написал он.

Как отметил Лекорню, истребителями управляли украинские пилоты, прошедшие подготовку во Франции.

В конце января глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что республика планирует поставить Украине истребители Mirage 2000-5 к концу первого квартала 2025 года. При этом он не смог прямо ответить на вопрос о возможной отправке французских военных на Украину после окончания конфликта.

Ранее Госдеп США одобрил контракт на 266 миллионов долларов на обслуживание F-16 для Украины. В американском ведомстве уточнили, что речь идет об оборудовании, запчастях и техподдержке. Услуги будут оказывать компании Sabena, Lockheed Martin Aeronautics и Pratt and Whitney.