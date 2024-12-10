10 декабря, 23:58Политика
Госдеп одобрил контракт на 266 млн долларов на обслуживание F-16 для Украины
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Госдеп США одобрил контракт на 266 миллионов долларов на обслуживание F-16 для Украины. Об этом со ссылкой на сообщение Пентагона пишет РИА Новости.
"Госдеп одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования на 266,4 миллиона долларов", – указано в заявлении.
В американском военном ведомстве уточнили, что речь идет об оборудовании, запчастях и техподдержке. Услуги будут оказывать компании Sabena, Lockheed Martin Aeronautics и Pratt and Whitney.
Между тем в начале 2025 года на Украину прибудут еще восемь украинских пилотов, которые сейчас в США обучаются на истребителях F-16. Как пишут американские СМИ, столько же пилотов Киева в сентябре начали обучение на этих же самолетах, но уже в Румынии. Еще несколько человек обучаются базовым навыкам пилотирования во Франции и Великобритании.
Журналисты уточнили, что Украина с большой вероятностью не получит 20 истребителей F-16 и 40 пилотов до лета следующего года. Это связано с наймом молодых бойцов, из-за чего сроки подготовки будут увеличены.
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