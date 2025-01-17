Фото: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

На Украине у бригады ВСУ, которая проходила обучение во Франции, выявили множество проблем, включая дезертирство и неорганизованность. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание The Economist.

Как утверждают журналисты, обучение бригады проводилось во Франции с октября прошлого года. Перед отправкой в Европу из подразделения забрали свыше 2,5 тысячи солдат для пополнения других бригад. В результате во Францию отправились оставшиеся 2 тысячи человек, при этом на службе более года оставался только 51 человек. Основная же часть, свыше 1,4 тысячи солдат, проходила обучение менее двух месяцев.

В итоге 50 украинских военнослужащих дезертировали во Франции, и еще примерно 1,7 тысячи солдат покинули часть самовольно за все время существования подразделения.

"Теперь, как сообщается, Зеленский курирует расследование "злоупотреблений властью", чтобы успокоить французов", – говорится в публикации.

В свою очередь, французские власти подчеркивают, что Париж полностью выполнил свои обязательства по подготовке солдат.

Ранее о массовом дезертирстве украинских солдат рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, украинские солдаты устали от боевых действий. Он заявил, что "огромное количество людей" сдаются в плен на всем протяжении границы, и отметил, что армия Украины состоит из самых неподготовленных солдат в истории страны.