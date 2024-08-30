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Власти Украины могут заставить своих граждан уйти воевать только силой. В настоящее время дезертирство в Вооруженных силах Украины достигло невообразимых масштабов. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза по западным поставкам оружия Украине.

"Нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов. С начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тысяч дел по таким случаям", – передает ТАСС слова Полянского.

Политик привел данные офиса генпрокурора Украины, согласно которым с января по июнь текущего года было открыто порядка 30 тысяч дел, что втрое больше, чем в 2022-м. По данным экспертов, реальная статистика в два-три раза больше. Полянский призвал не позволять обманывать себя.

"Кровавый украинский главарь (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) сегодня может заставить свой народ воевать только силой и принуждением и только благодаря поставкам западного оружия, западным разведданным, западным инструкторам и наемникам", – подчеркнул Полянский.

Диппредставитель добавил, что после прошлогодней провальной попытки контрнаступления Киев "полностью лишился своего вооружения и теперь всецело зависит от западных подачек". Он подчеркнул, что Украина продолжает совершать наступательные действия.

"Хотя Украина для Запада стала чем-то вроде чемодана без ручки, бросать его США и их сателлиты пока не готовы. Без накачки западным оружием Украина давно прекратила бы воевать", – заявил дипломат.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Европейского союза не договорились об отмене ограничений на удары по территориям России европейским оружием со стороны Киева. Боррель подчеркнул, что дискуссия состоялась на уровне ЕС, однако министры оставили данный вопрос в компетенции нацвластей.