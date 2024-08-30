Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил о тяжелых боях на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Тяжелые бои продолжаются на купянском направлении в Харьковской области, рассказал в своем телеграм-канале глава российской военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

"Противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники", – уточнил он.

Ранее на этом же направлении российским войскам удалось освободить населенный пункт Синьковка. За прошедшую неделю противник потерял здесь свыше 3 450 человек и два танка. До этого украинское командование подтверждало напряженную для украинцев ситуацию в районе Купянска.

