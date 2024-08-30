Министры обороны ЕС не договорились об отмене ограничений на удары по РФ

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Министры обороны Евросоюза не смогли договориться об отмене ограничений на удары по России европейским оружием со стороны Киева, рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Страны – члены ЕС решили, что это двухсторонний вопрос, что решение должно приниматься теми странами, которые поставляют оружие", – цитирует его ТАСС.

Боррель подчеркнул, что дискуссия состоялась на уровне ЕС, но министры обороны решили оставить этот вопрос в компетенции национальных властей.

Тем временем военная помощь объединения Киеву достигла уже 43,5 миллиарда евро, заявлял ранее Боррель. При этом ЕС уже на 65% выполнил изначальный план поставить Украине 1 миллион боеприпасов для артиллерии. С учетом гражданской помощи итоговые цифры поддержки Украины, подчеркивали в ЕС, превышают 100 миллиардов евро.

